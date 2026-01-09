Secondo recenti indiscrezioni, i dirigenti di Riyadh desiderano coinvolgere sia The Rock che “Stone Cold” Steve Austin per WrestleMania 43, prevista in Arabia Saudita nel 2027. La loro presenza potrebbe rappresentare un evento di grande rilievo per il pubblico internazionale e per il panorama della WWE. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma l’interesse è evidente tra gli organizzatori.

Secondo quanto emerso nell’ultima puntata del podcast The Final Bell, i dirigenti di Riyadh stanno spingendo per avere sia The Rock che “Stone Cold” Steve Austin a WrestleMania 43, prevista per il 2027 in Arabia Saudita. Non è chiaro se le due leggende si affronteranno tra loro o avranno ruoli separati, ma l’obiettivo dichiarato è costruire un evento ad altissimo tasso di nostalgia con due icone assolute dell’Attitude Era. Il piano dell’Arabia Saudita. Il giornalista Andrew Baydala ha spiegato che l’Arabia Saudita ha messo sul tavolo un’offerta molto importante per coinvolgere entrambi, puntando sulle loro presenze come grande richiamo mediatico e commerciale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: L’Arabia Saudita vuole The Rock e Steve Austin per WrestleMania 43

Leggi anche: WWE: The Rock potrebbe disputare un ultimo match durante WrestleMania 43 a Riyadh ?

Leggi anche: WWE: Natalya spinge per il 50% di match femminili a WrestleMania in Arabia Saudita

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

WWE: The Rock si ritirerà a WrestleMania 43 *RUMOR* - La WWE vuole portare The Rock in Arabia Saudita e pensa di offrirgli un match di ritiro in vista di WrestleMania 43 ... spaziowrestling.it