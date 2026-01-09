Wsj | La direttrice dell’intelligence Usa non sapeva dell’operazione in Venezuela

Secondo il Wall Street Journal, Tulsi Gabbard, da quasi un anno direttrice dell’intelligence negli Stati Uniti, non sarebbe stata informata sui piani della Casa Bianca riguardanti il Venezuela. La notizia solleva questioni sulla trasparenza e sulla comunicazione interna all’interno delle istituzioni statunitensi, evidenziando le dinamiche di gestione delle operazioni di intelligence e decisioni politiche in ambito internazionale.

Tulsi Gabbard, da quasi un anno direttrice dell’intelligence Usa, sarebbe stata tenuta all’oscuro dei piani della Casa Bianca per il Venezuela. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti secondo cui sarebbe stata esclusa dalla pianificazione dell’ operazione Absolute Resolve, iniziate la scorsa estate. Questo per volere di Donald Trump che – non particolarmente vicino a Gabbard – voleva limitare il numero di persone a conoscenza della missione che ha portato all’ arresto di Nicolas Maduro, affidandosi perlopiù al direttore della Cia John Ratcliffe per le consultazioni sull’intelligence. Tulsi Gabbard e Donald Trump (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wsj: «La direttrice dell’intelligence Usa non sapeva dell’operazione in Venezuela» Leggi anche: Diffuso il video dell’assalto Usa alla petroliera: ecco le immagini dell’operazione al largo del Venezuela Leggi anche: Cosa si fa fino ad ora dell’operazione Usa in Venezuela La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Elon Musk ha appoggiato la dichiarazione di Gabbard scrivendo "Esattamente" (Exactly) in un post su X. La Direttrice dell'Intelligence Nazionale degli Stati Uniti, Tulsi Gabbard, ha accusato l'agenzia di stampa Reuters di diffondere "menzogne e propaganda" - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.