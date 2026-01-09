WRC – Teemu Suninen pensa al ritorno
Teemu Suninen, pilota finlandese, sta pianificando un ritorno nel WRC nel 2027. Dopo le esperienze con Hyundai, Suninen si concentra sulla definizione di un nuovo programma iridato, con l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli nel rally mondiale. Questa fase di preparazione segna un passo importante nel suo percorso e rappresenta un’opportunità di rilancio per il driver.
Il pilota finlandese sta lavorando per imbastire un programma iridato a partire dal 2027 dopo le delusioni con la Hyundai. Punta a trovare un posto in WRC2. Il pilota finlandese Teemu Suninen apre prospettive importanti per il suo ritorno nel Campionato del Mondo Rally (WRC). Suninen, visto l’ultima volta nel mondiale nel 2023 e nel . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
”Poikkeuksellinen nuori lupaus” – Teemu Suninen debytoi Puolassa Fordin WRC-autolla - sarjassa kolme kakkossijaa saavuttanut Suninen pääsee nyt näyttämään kykynsä ... ksml.fi
Yllättääkö Teemu Suninen jälleen? – muistutti WRC:n armottomasta pelistä - Suomalainen rallilupaus Teemu Suninen pääsee Jyväskylässä toisen kerran urallaan WRC- sportti.com
Teemu Suninen: ”Poikien tahti mietityttää” - autolla starttaava Suninen ja kartanlukija Mikko Markkula pääsevät näyttämään parasta osaamistaan tutusti Fordin ratissa. sportti.com
