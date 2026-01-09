Woolrich sospeso il trasferimento dei lavoratori bolognesi nella sede di Torino
Il trasferimento dei dipendenti della sede centrale di Woolrich da Bologna a Torino è stato sospeso temporaneamente. La decisione, annunciata il 9 gennaio 2026, riguarda le modalità di spostamento e potrebbe essere soggetta a ulteriori valutazioni. Per ora, le attività presso la sede di Bologna continuano senza modifiche, mentre si attendono aggiornamenti sulle eventuali future decisioni aziendali.
Bologna, 9 gennaio 2026 – Sospeso, al momento, il trasferimento dei dipendenti della sede centrale di Woolrich, che è a Bologna, in quella di Torino. L’incontro per il destino della sede bolognese. La notizia è stata data dal sindaco Matteo Lepore al termine del tavolo di confronto che si è tenuto in Regione alla presenza dei vertici di BasicNet (i nuovi proprietari), dell’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia; del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e dei rappresentanti dell’azienda. Il prossimo incontro è stato fissato per il 30 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
