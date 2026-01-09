Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 gennaio

Ecco un esempio di introduzione conforme alle tue indicazioni: Il secondo fine settimana di gennaio a Roma propone numerosi eventi, molti gratuiti, dedicati a arte, cultura e svago. Sabato 10 e domenica 11 si svolgono iniziative nel centro storico e lungo le rive del Tevere, offrendo opportunità di scoperta e partecipazione per tutti i gusti. Un’occasione per vivere la città in modo autentico e coinvolgente, tra mostre, cinema e momenti di convivialità.

Roma inaugura il secondo weekend del 2026 con tantissimi appuntamenti (molti gratuiti) tra arte, cinema, cibo e mostre: s abato 10 e domenica 11 gennaio la città offre tanti eventi gratuiti e mille iniziative per tutti i gusti, dal centro storico alle rive del Tevere. Un'occasione perfetta per vivere Roma anche in inverno, tra grandi maestri dell'arte, mercati contadini e spettacoli sotto le stelle! Ma quali sono gli eventi ai quali non possiamo assolutamente mancare? Leggi anche: — Eventi gratuiti a Roma a gennaio 2026: cosa fare senza spender e nemmeno un euro Rubens e Caravaggio nella Chiesa di Sant'Agnese in Agone.

