Wawrinka torna a Melbourne | wild card e ultimo Australian Open Kyrgios ignorato

Stan Wawrinka parteciperà all'ultimo Australian Open della sua carriera grazie a una wild card, confermando il suo ritorno a Melbourne. La presenza del tennista svizzero è stata ampiamente prevista, mentre Nick Kyrgios è stato escluso dall’evento. Questa partecipazione rappresenta un momento significativo per Wawrinka, che si prepara a concludere la sua avventura nel torneo australiano.

La chiamata ci si aspettava. Stan Wawrinka sarà al via per l’ultima volta in carriera negli Australian Open. Il vincitore di questo Slam nel 2014 sarà dunque nel main draw grazie a una wild card che gli organizzatori hanno deciso di concedere al campione svizzero, visti il suo percorso e le recenti prestazioni nel corso della United Cup. L’ex campione e gli australiani Jordan Thompson e Chris O’Connell prenderanno parte al tabellone principale grazie a un invito ufficiale. Si tratta delle ultime tre wild card disponibili per il singolare. Questo significa che non vedremo in azione a livello individuale l’australiano Nick Kyrgios, che potrebbe essere tra i protagonisti in doppio con l’amico Thanasi Kokkinakis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wawrinka torna a Melbourne: wild card e ultimo Australian Open. Kyrgios ignorato Leggi anche: Wawrinka torna a Melbourne: wild card e ultimo Australian Open. Kyrgios non considerato Leggi anche: Venus Williams giocherà a 45 anni gli Australian Open! Wild card per l’americana, c’è il dubbio Kyrgios Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Wawrinka torna a Melbourne: wild card e ultimo Australian Open. Kyrgios ignorato; Australian Open, Wawrinka riceve la wild card; Wawrinka a sorpresa: Non ho ancora ricevuto una wild card per gli Australian Open; Wawrinka senza wild card per Melbourne: attesa e sorpresa a due settimane dall’Australian Open. Stan Wawrinka: "Wild card agli Australian Open? Spero di averne una. Su Kyrgios..." - Stan Wawrinka ha cominciato la stagione mettendosi in mostra alla United Cup, sia come giocatore che nel ruolo inedito di capitano dell'intero team. msn.com

Australian Open, Wawrinka a sorpresa: “Non è facile per Kyrgios, ma ha ottenuto risultati sorprendenti” - Interviste | “Se è in forma e pronto, vorrà giocare lì” ha sottolineato il tre volte campione Slam, sostenendo il tennista australiano sulla questione wild card ... ubitennis.com

Wawrinka a sorpresa: “Non ho ancora ricevuto una wild card per gli Australian Open” - Il fuoriclasse svizzero – che si ritirerà al termine di questa stagione – attende ancora un invito dagli organizzatori degli AO, il torneo che lo ha incoronato campione nel 2014 Chi credeva che il 202 ... tennisitaliano.it

I match LIVE tornano a partire dalla notte italiana Segui la United Cup, il WTA 500 di Brisbane e il WTA 250 di Auckland in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.