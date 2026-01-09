Vuelle la sfida è quella di rimanere al vertice

Vuelle affronta una gara importante nella seconda giornata di ritorno del campionato di A2. Questa sera alle ore 21, in diretta su Rai Sport, si sfideranno Rieti e Cividale, due squadre in piena corsa per la posizione di vertice. Una partita che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica e sulla corsa ai playoff, confermando l'importanza di mantenere alta la concentrazione e il livello di gioco.

La seconda giornata di ritorno del campionato di A2 avrà un anticipo significativo questa sera (ore 21 in diretta su Rai Sport), con la sfida d’alta classifica tra Rieti e Cividale. Sarà infatti la prima uscita della Gesteco senza Francesco Ferrari, che ha lasciato il Friuli per approdare al piano di sopra con la maglia della Virtus Bologna: interessante, perciò, capire quanto riuscirà a rimanere competitiva la squadra di Pillastrini senza il suo gioiellino, che in A2 faceva la differenza. In proposito, però, pare che il club del presidente Micalich non voglia lasciare nulla di intentato e sia sulle tracce di Leonardo Okeke che potrebbe uscire da Cantù per rimpiazzare Ferrari, anche se si tratta di un lungo con caratteristiche completamente diverse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

