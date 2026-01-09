Voto bipartisan al Senato | la Casa bianca non potrà attaccare senza il via libera del Congresso

Il Senato statunitense ha approvato con voto bipartisan una risoluzione che limita i poteri del presidente Trump in materia di azioni militari. Con un risultato di 52 a 47, la decisione stabilisce che qualsiasi intervento militare deve ricevere l’approvazione del Congresso, rafforzando il ruolo legislativo nel processo decisionale sulla guerra e riducendo il margine di autonomia del presidente.

È finita 52 a 47: con un voto bipartisan, ieri il Senato statunitense ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra volta a impedire al presidente Trump di compiere altre . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Voto bipartisan al Senato: la Casa bianca non potrà attaccare senza il via libera del Congresso Leggi anche: Usa, accordo bipartisan al Senato per mettere fine allo shutdown: decisivo il voto di 8 democratici Leggi anche: Gli Usa ripristinano la base navale a Porto Rico. La Casa Bianca: «I raid sui narcos continuano. Il via libera del Congresso? Non ci serve» – Il video Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. I repubblicani del Senato pianificano un voto sulla legislazione sulle criptovalute nonostante disaccordi su questioni importanti; Venezuela-Usa, le notizie in diretta | Caracas annuncia: presto a casa diversi detenuti, anche stranieri. Libero l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri e gli altri. Stop del Senato Usa a Trump sul Venezuela; La regolamentazione delle criptovalute si avvicina al punto di svolta mentre il Senato esamina il disegno di legge sulla struttura del mercato; I senatori repubblicani rompono con Trump e limitano l’uso militare senza l’approvazione del Congresso. Usa/ Legge anti-Cina passa a Senato, scarse chance a Camera - Cina passa a Senato, scarse chance a Camera Sì bipartisan ma Casa Bianca e Boehner sono contrari New York, 12 ott. ecodibergamo.it Senato accelera sulla legge per il voto ai fuori sede: domande online e seggi negli uffici postali - La proposta di iniziativa popolare mira a facilitare il voto per 5 milioni di elettori fuori sede, introducendo domande online e seggi postali con voto anticipato per tutte le elezioni ... msn.com

Il Senato approva la legge di Bilancio. Il voto finale sarà il 29 dicembre alla Camera - Con 113 voti favorevoli, 70 contrari e due astenuti, Palazzo Madama ha votato la fiducia posta dal governo sul maxi- ilfoglio.it

Scrivere a mano e leggere su carta sono la cura migliore ai danni da abuso di smartphone. Il Parlamento approvi al più presto il ddl Ciaburro per introdurre la “settimana della scrittura a mano" e quello, bipartisan, a firma Mennuni-Madia per limitare a 15 anni l - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.