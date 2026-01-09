Volley la Omag Mt San Giovanni sfida in casa Macerata davanti alle telecamere di Rai Sport

Sabato 10 gennaio alle 20:30, il Palacervia ospiterà la partita di volley tra Omag Mt San Giovanni e Cbf Balducci Macerata. La sfida, trasmessa da Rai Sport, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si confrontano in una gara equilibrata e di rilievo nel campionato. La partita offre l’opportunità di seguire un appuntamento sportivo di livello, in un contesto di grande attenzione e partecipazione.

Sabato, 10 gennaio, alle 20,30, il Palacervia si prepara a ospitare una partita dal profilo interessante: la Omag Mt San Giovanni in Marignano affronta la Cbf Balducci Macerata. Un confronto che arriva in un momento significativo del campionato. Non è soltanto una gara "da calendario", ma una tappa che può dare indicazioni preziose sul percorso delle due squadre nel rush finale della stagione.

