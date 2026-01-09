Volley femminile | Samma Cusano a caccia del primato
Il campionato di volley femminile Csi Open A2 si riprende con la Samma Volley Cusano pronta a consolidare la propria posizione in classifica. Con l'inizio del nuovo anno, le squadre si preparano a affrontare le sfide decisive per il primato, mantenendo alta l’attenzione sulla continuità di prestazioni e sui risultati. La competizione si conferma un momento importante per il movimento del volley femminile in questa categoria.
Con l’arrivo del nuovo anno si riaccendono le luci sul campionato di volley femminile Csi Opena A2 e la Samma Volley Cusano riparte subito con una sfida che profuma di alta classifica. Mercoledì 14 gennaio alle ore 21.15, le cusanesi saranno impegnate in trasferta contro i Boys di San Maurizio al Lambro, terza forza del . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
