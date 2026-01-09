‘Viviani Story’ | al Teatro Genovesi rivive la Napoli di inizio ‘900

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli inizio Novecento, le voci del popolo, la musica, l’ironia amara e la struggente umanità sono i temi al centro di  “Viviani Story”, lo spettacolo della Compagnia dell’Eclissi ispirato alle opere del grande autore napoletano  Raffaele Viviani, in programma domenica 11 gennaio, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Principessa Sichelgaita, 12a). Diretto da  Marcello Andria, lo spettacolo intreccia testi, canzoni e atmosfere vivianee, restituendo un ritratto vivido e pulsante di una città in continua trasformazione: una Napoli fatta di vicoli, artisti di strada, emarginati, suonatori, donne e uomini sospesi tra miseria e dignità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

