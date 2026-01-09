Vivere di scommesse? È da professionisti Giocate in anticipo e solo su siti all’estero

Vivere di scommesse richiede competenza e strategia. Giocare in anticipo e affidarsi a siti esteri può rappresentare un approccio più sicuro e responsabile. Vincenzo, 42 anni, appassionato di poker e tifoso della serie A, vive in Calabria e segue costantemente le partite. Questa esperienza gli permette di analizzare meglio le opportunità di gioco, mantenendo sempre un atteggiamento equilibrato e informato.

Vincenzo è un giocatore di poker, ha 42 anni, vive in un paese della Calabria. Si guarda tutte le partite della serie A. Tutte. E scommette. Pesante, anche 10mila euro a partita. La sua abilità? Analizza a fondo le motivazioni delle due squadre. Un aspetto che evidentemente qualche volta sfugge ai bookmakers. Gioca solo sulla serie A, prevalentemente su piattaforme asiatiche (illegali in Italia, ma hanno quote migliori) e a fine anno vince tra i 100mila e i 150mila euro. Vincenzo però è una mosca bianca, perché chi riesce a guadagnare con le scommesse lo fa in modo molto più professionale. Vediamo come.

