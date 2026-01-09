Vitoria Guimarães-Sporting Braga Coppa di Lega Portoghese 10-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Una finale inaspettata

La finale della Coppa di Lega Portoghese tra Vitoria Guimarães e Sporting Braga si svolgerà il 10 gennaio 2026 alle ore 21:00. Inaspettatamente, queste due squadre hanno superato le favorite, offrendo uno spettacolo di qualità e determinazione. In questa occasione, analizzeremo formazioni, quote e pronostici per un match che promette di sorprendere gli appassionati di calcio portoghese.

