Vitoria Guimarães-Sporting Braga Coppa di Lega Portoghese 10-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Guerrieri alzano il trofeo?

Il 10 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputerà la finale della Coppa di Lega Portoghese tra Vitoria Guimarães e Sporting Braga. Inaspettatamente, entrambe le squadre hanno superato le favorite del torneo, raggiungendo questa importante finale. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici per comprendere meglio le possibilità di un trionfo dei Guerrieri. Un confronto che promette spettacolo e discussioni tra appassionati di calcio portoghese.

Quando tutti gli appassionati erano pronti a gustarsi un nuovo derby di Lisbona per l'assegnazione di un titolo, il calcio, come spesso succede, ha stupito tutti: il Vitoria Guimarães e lo Sporting Braga sono riuscite ad eliminare le più quotate rivali e si sono meritatamente guadagnate l'accesso alla finale. I Conquistadores hanno compiuto una vera

UN GRANDE SPORTING BRAGA VOLA IN FINALE Un grande Sporting Braga schianta 3-1 il Benfica e si guadagna la finale della coppa di Lega a Leiria contro il Vitoria Guimaraes, un derby molto atteso Il Braga domina il Benfica nel primo tempo e gode dell - facebook.com facebook