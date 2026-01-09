Vitello Nastasi e Natalini testimoni a Genova Boni non sarà sentito

A Genova si è svolta un’udienza del processo per diffamazione che coinvolge l’ex sindaco Pierluigi Piccini, alcuni giornalisti e curatori del programma ’Le Iene’, tra cui Antonino Monteleone. Durante la giornata, Vitello, Nastasi e Natalini hanno testimoniato, mentre Boni non è stato ascoltato. Il procedimento si protrae da tempo e rappresenta un momento importante nel percorso giudiziario legato alla vicenda.

Processo per diffamazione nei confronti dell’ex sindaco Pierluigi Piccini insieme ad alcuni giornalisti e curatori del programma ’Le Iene’ fra cui Antonino Monteleone, udienza fiume ieri al tribunale di Genova. Una vicenda che ha subito un’accelerazione importante in quanto, al termine delle testimonianze, è stata sfoltita la lista dei nomi che devono deporre. Fissate anche altre udienze. Come noto, in avvio dell’ultima, il giudice Paola Faggioni aveva dichiarato l’estinzione del procedimento nei confronti di Piccini essendo maturata la prescrizione relativamente all’affermazione del 2017 di presunti festini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vitello, Nastasi e Natalini testimoni a Genova. Boni non sarà sentito Leggi anche: Tentato femminicidio Genova, convalidato il fermo di Panzica. Testimoni: “Così l’ha aggredita” Leggi anche: Ristorazione, Nastasi (Deloitte): "Food service driver di crescita per centri commerciali" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Vitello, Nastasi e Natalini testimoni a Genova. Boni non sarà sentito. Vitello, Nastasi e Natalini testimoni a Genova. Boni non sarà sentito - Processo per diffamazione nei confronti dell’ex sindaco Pierluigi Piccini insieme ad alcuni giornalisti e curatori del programma ’Le ... msn.com

Processo a Piccini e ’Iene’. L’ex sindaco esce di scena - Il giudice ha dichiarato prescritto il reato per le affermazioni del 2017 a suo dire carpite. lanazione.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.