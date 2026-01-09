Visita guidata all’Oratorio di Santa Maria di Campagna a Barengo

Domenica 8 febbraio alle ore 15, si svolgerà una visita guidata all’Oratorio di Santa Maria di Campagna a Barengo. L’evento prevede diverse sessioni a turni e permette di ammirare gli affreschi presenti all’interno, esempio importante della pittura sacra della zona novarese e testimonianza della devozione locale. Un’occasione per conoscere meglio questo patrimonio artistico e storico nel rispetto della sua sobria atmosfera.

