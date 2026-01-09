Visita guidata all’Oratorio di Santa Maria di Campagna a Barengo
Domenica 8 febbraio alle ore 15, si svolgerà una visita guidata all’Oratorio di Santa Maria di Campagna a Barengo. L’evento prevede diverse sessioni a turni e permette di ammirare gli affreschi presenti all’interno, esempio importante della pittura sacra della zona novarese e testimonianza della devozione locale. Un’occasione per conoscere meglio questo patrimonio artistico e storico nel rispetto della sua sobria atmosfera.
Domenica 8 febbraio, a partire dalle ore 15 su turni, visita guidata all’Oratorio di Santa Maria di Campagna per scoprire i preziosi affreschi custoditi al suo interno, testimonianza significativa della pittura sacra del territorio novarese e della devozione locale.Contributo minimo suggerito: 15. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Visita guidata di Santa Maria alla fontana: miracoli e rinascimento a Milano
Leggi anche: Visita guidata di Santa Maria alla Fontana: miracoli e rinascimento a Milano
Domenica 11 gennaio apertura straordinaria fino alle 20.00 e visita guidata con il direttore del Museo Diocesano Leggi tutto - facebook.com facebook
Il consigliere @DanieleValle3 ha partecipato stamattina alla visita guidata della mostra sostenuta da @crpiemonte Il patrimonio della cura, la cura del patrimonio all' Archivio di Stato di #Torino sulle opere d'arte e documentali del patrimonio di Asl e ospedali d x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.