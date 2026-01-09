Visita guidata al Sepolcro degli Scipioni

Il 10 gennaio alle 11:30 è prevista una visita guidata al Sepolcro degli Scipioni, situato lungo la via Appia Antica all’interno delle Mura Aureliane. L’area archeologica rappresenta un importante esempio di necropoli romana, offrendo un’opportunità di approfondimento sulla storia e le tradizioni funerarie dell’antica Roma. La visita è aperta a chi desidera conoscere meglio questo significativo sito storico, situato nel cuore della città.

Una visita al Sepolcro degli Scipioni è in programma, sabato 10 gennaio, alle 11,30.L'area archeologica del sepolcro degli Scipioni si trova lungo il tratto urbano della via Appia Antica, all'interno delle Mura Aureliane, prima della Porta S. Sebastiano. La sua costruzione agli inizi del III sec.

