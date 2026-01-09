Virtus il Pana ha una marcia in più Edwards segna ma sbaglia molto

Nella sfida tra Panathinaikos e Virtus Bologna, i padroni di casa si sono imposti con un punteggio di 84-71. Nonostante le belle performance di Edwards, che ha segnato alcuni punti, ha anche commesso diversi errori. Il Panathinaikos ha mostrato una marcia superiore, grazie a una buona distribuzione di gioco e a qualche momento di brillantezza individuale. La partita evidenzia i punti di forza e le aree di miglioramento di entrambe le squadre.

PANATHINAIKOS ATENE 84 VIRTUS BOLOGNA 71 PANATHINAIKOS ATENE: Sloukas 5, Grant 7, Osman 11, Hernangomez 9, Holmes 16, Nunn 21, Shorts 4, Faried 2, Rogkavopoulos 7, Yurtseven 2, Samodoruv, Kalaitzakis ne. All. Ataman. VIRTUS BOLOGNA: Pajola 6, Edwards 24, Alston Junior, Niang, Akele 10, Jallow 3, Morgan 12, Smailagic 2, Taylor 6, Hackett 6, Diouf 2, Accorsi ne. All. Ivanovic. Arbitri: Radovic, Shemmesk, Balak. Note: parziali 23-15; 39-33; 56-48. Tiri da due: Panathinaikos 2242; Virtus 1734. Tiri da tre: 621; 929. Tiri liberi: 2226; 1010. Rimbalzi: 39; 35. ATENE (Grecia) Senza Vildoza, che è uno dei giocatori più in forma, la Virtus cade ad Atene contro il Pana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus, il Pana ha una marcia in più. Edwards segna, ma sbaglia molto Leggi anche: Euroleague, una Virtus scintillante doma il Maccabi: Edwards inarrestabile Leggi anche: Virtus, amaro risveglio ad Atene: Edwards ne mette 24, ma vince il Panathinaikos Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Colpo Olimpia all'OAKA: Milano batte il Pana; quote Panathinaikos Virtus Bologna: il pronostico sugli emiliani; Virtus Bologna, super Alston e Morgan: le parole dei due dopo Milano; Ventunesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Bologna manca l’impresa vince il Panathinaikos. | La Virtus Bologna si ferma a Oaka: il Pana torna a sorridere - Alston completamente fuori partita, Morgan fa fallo sul contropiede di Grant che avrà due liberi: 1/2. pianetabasket.com

Virtus, l'orgoglio non basta. Travolta dal Pana ad Atene - Piegata come nelle attese ma non spezzata Bologna che segna novanta punti sul campo dei campioni in carica. rainews.it

Ètv. . L’editoriale di Jack Bonora su Panathinaikos-Virtus 84-71. 8/1/25 - facebook.com facebook

La Virtus ci prova ma non fa canestro: il Panathinaikos l’abbatte a spallate x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.