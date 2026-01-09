Nel 2026, molte star annunciano l’arrivo di un nuovo membro della famiglia. Tra curiosità e sogni, si susseguono le attese per i figli di vip in dolce attesa. Chi saranno? Maschio o femmina? Che personalità avranno? Questi neonati si preparano a fare il loro ingresso nel mondo, portando con sé emozioni e novità nel panorama dello spettacolo.

Grandi attese e grandi speranze per il 2026. Sono quelle delle mamme e dei papà vip in attesa. Maschio o femmina? A chi assomiglierà? Che carattere avrà? I baby vip sono pronti a entrare nel mondo, sono pronti al proprio futuro. Ma chi sono? E chi sono mamme e papà vip 2026? Diletta Leotta. Secondogenito (o secondogenita) in arrivo per Diletta Leotta. La commentatrice sportiva ha annunciato a dicembre 2025 di essere in dolce attesa insieme al marito Loris Karius. La coppia ha una bambina di nome Aria, che ha 2 anni. Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Nell’anno in cui l’Italia ospita le Olimpiadi (invernali), due atleti daranno il benvenuto alla loro secondogenita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - VIP in dolce attesa: tutte le star che diventeranno mamme o papà nel 2026

Leggi anche: Da Diletta Leotta a Federica pellegrini: le mamme vip del 2026

Leggi anche: Il 2026 sarà l’anno dei “sì”: tutte le coppie VIP che convoleranno a nozze

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

VIP in dolce attesa: tutte le star che diventeranno mamme o papà nel 2026; Genitori VIP 2026: 5 coppie in dolce attesa; Genitori vip 2026, da Mercedesz Henger a Giulia Valentina: tutte le coppie famose in dolce attesa; Da Mercedesz Henger ad Alex Belli: Vip genitori nel 2026.

VIP in dolce attesa: tutte le star che diventeranno mamme o papà nel 2026 - Chi sono mamme e papà vip 2026: da Diletta Leotta a Troian Bellisario, chi diventerà genitore quest'anno (e chi lo è già). gravidanzaonline.it