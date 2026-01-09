VIP in dolce attesa | tutte le star che diventeranno mamme o papà nel 2026
Nel 2026, numerose star annunciano l’arrivo di nuovi membri nelle loro famiglie. Tra attese, curiosità e speranze, queste future mamme e papà vip si preparano ad accogliere i loro bambini. Condividiamo le anticipazioni e le novità su chi diventerà genitore, offrendo uno sguardo discreto su questo momento speciale nel mondo dello spettacolo.
Grandi attese e grandi speranze per il 2026. Sono quelle delle mamme e dei papà vip in attesa. Maschio o femmina? A chi assomiglierà? Che carattere avrà? I baby vip sono pronti a entrare nel mondo, sono pronti al proprio futuro. Ma chi sono? E chi sono mamme e papà vip 2026? Diletta Leotta. Secondogenito (o secondogenita) in arrivo per Diletta Leotta. La commentatrice sportiva ha annunciato a dicembre 2025 di essere in dolce attesa insieme al marito Loris Karius. La coppia ha una bambina di nome Aria, che ha 2 anni. Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Nell’anno in cui l’Italia ospita le Olimpiadi (invernali), due atleti daranno il benvenuto alla loro secondogenita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Leggi anche: VIP in dolce attesa: tutte le star che diventeranno mamme o papà nel 2026
Leggi anche: VIP in dolce attesa: tutte le star che diventeranno mamme o papà nel 2026
VIP in dolce attesa: tutte le star che diventeranno mamme o papà nel 2026; Genitori VIP 2026: 5 coppie in dolce attesa; Giulia Salemi è incinta del secondo figlio? La verità sul gossip; Diletta Leotta regina delle nevi: le sue foto sulle Dolomiti incantano i social.
VIP in dolce attesa: tutte le star che diventeranno mamme o papà nel 2026 - Chi sono mamme e papà vip 2026: da Diletta Leotta a Troian Bellisario, chi diventerà genitore quest'anno (e chi lo è già). gravidanzaonline.it
Genitori vip 2026, da Mercedesz Henger a Giulia Valentina: tutte le coppie famose in dolce attesa - Alcuni accoglieranno il loro primo figlio mentre altri, invece, festeggeranno un nuovo arrivato in famiglia. affaritaliani.it
Pancioni e bikini, l’estate 2025 delle vip in dolce attesa - Raggianti e bellissime, alcune tra le influencer più famose (e non solo) si stanno godendo la loro estate in dolce attesa. dilei.it
Federica Pellegrini, in dolce attesa non rinuncia agli allenamenti facebook
Ci sono collezioni che nascono da un’idea. E poi ci sono collezioni che nascono da un tempo: quello in cui impari a non forzare, a lasciare che le cose arrivino. La Dolce Attesa è questo: un gesto lento, intenzionale. Una promessa tenuta in tasca. Benedetta M x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.