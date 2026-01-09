Violenze di Askatasuna a Torino | la Digos arresta decine di attivisti rosi

La polizia di Torino ha notificato misure cautelari a circa dieci attivisti legati al centro sociale Askatasuna, responsabili di violenze recenti. Le operazioni della Digos mirano a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare comportamenti violenti nel rispetto della legalità. La vicenda evidenzia l’impegno delle autorità nel mantenere l’ordine e la tranquillità nella città.

La Digos della polizia di Torino sta notificato delle misure cautelari, circa una decina, ad attivisti e militanti dell’area antagonista vicini al centro sociale Askatasuna. Le misure, a quanto si apprende, sono in particolare obblighi di firma e sono state emesse dal gip nell’ambito delle indagini relative a fatti violenti avvenuti durante manifestazioni e cortei di piazza nel capoluogo piemontese. L’operazione di polizia della Questura di Torino è in corso da questa mattina. Askatasuna, la cronologia delle violenze. L’immobile di corso Regina Margherita 47 è stato sgomberato dalla polizia all’alba del 18 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

