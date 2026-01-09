Violenza e droga | stazioni da incubo A Sant’Anna chiusa la sala d’aspetto | Era il ricettacolo degli sbandati

Le stazioni ferroviarie sono spesso teatro di episodi di violenza e disagio, come dimostrano recenti fatti di cronaca e interventi in aree problematiche. La chiusura della sala d’attesa a Sant’Anna, considerata un punto critico, evidenzia le difficoltà di garantire sicurezza a passeggeri e operatori. In questo articolo, analizziamo il contesto e le possibili strategie per migliorare la tutela nei principali scali italiani.

L’ omicidio del 34enne capotreno nei pressi del parcheggio riservato al personale Fs della stazione di Bologna ha lasciato l’Italia sgomenta e dilaniata, ma dopo il dolore quel fatto di sangue scellerato apre più di un interrogativo: le nostre stazioni sono sicure? Cosa rischiano i passeggeri e gli operatori delle ferrovie? Quali le possibili soluzioni per evitare il ripetersi di tragedie come quella di Bologna? Siamo andati a fare un giro a Sant’Anna e a Fontivegge. Ecco quello che emerge. "La morte di Alessandro – dicono alcuni operatori della stazioncina di piazzale Bellucci - è un dolore per tutti noi che lavoriamo in questo settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

