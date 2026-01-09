Lo sugar plum make-up, caratterizzato da tonalità viola e un aspetto luminoso, torna di tendenza nel 2026. Questo stile, già apprezzato dalle celebrity in passato, si distingue per la sua eleganza sobria e raffinata. Ideale per chi desidera un trucco delicato ma distintivo, rappresenta un'opzione versatile adatta a diverse occasioni. Scopri come valorizzare il tuo look con questa tendenza senza eccessi, puntando su semplicità e stile.

Torna di tendenza nel 2026 uno stile che aveva già conquistato le celebrity negli anni scorsi, lo sugar plum make-up. Un trucco etereo e iridescente dall’anima romantica, costruito su una palette che spazia tra rosa, viola e lilla. Un’estetica delicata ma d’impatto, pensata per valorizzare la luminosità naturale del viso e giocare con riflessi brillanti. Viola, lilla e rosa confetto per lo sugar plum make-up. Tradotto in Italia come “fata confetto”, lo sugar plum make-up si ispira dichiaratamente al mondo delle fiabe e della danza classica. Il riferimento è la Sugar Plum Fairy, una delle figure più iconiche e magiche del balletto Lo Schiaccianoci di?ajkovskij. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Viola e luminoso: è lo sugar plum make-up

