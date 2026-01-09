Villa San Martino si gode i suoi giovani talenti

Durante la cena natalizia, il gruppo dirigente del Villa San Martino, in occasione del campionato di Promozione, ha osservato con attenzione il tavolo riservato ai giocatori della prima squadra. È emerso un gruppo particolarmente giovane, testimonianza del talento e della prospettiva futura del club, che continua a valorizzare i propri giovani atleti e a investire nel settore giovanile per garantire un cammino solido e sostenibile.

In occasione della cena natalizia, il gruppo dirigente del Villa San Martino che milita nel campionato di Promozione, guardando con attenzione il tavolo riservato ai giocatori della prima squadra ha notato un gruppo molto giovane, anzi giovanissimo. La rosa infatti comprende solo tre giocatori nati prima degli anni 2000 ed al suo interno ci sono ben 17 elementi cresciuti nel settore giovanile della compagine pesarese. Un percorso lungo, non privo di ostacoli, ma fortemente condiviso, sostenuto e promosso da tutti i componenti della società. La stagione del settore giovanile continua ad offrire grandi soddisfazioni: l’Under 17 di mister Bebo Angelini e l’Under 15 di mister Matteo Bartolini si sono brillantemente qualificate alla fase regionale vincendo i rispettivi gironi provinciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa San Martino si gode i suoi giovani talenti Leggi anche: L'assessore regionale Magnacca: "L'Abruzzo non vuole perdere i suoi giovani talenti" Leggi anche: Giovani talenti al Festival Fausto Zadra: Cristian De Martino in concerto a Corato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Villa San Martino si gode i suoi giovani talenti. Villa San Martino, il relais di lusso nella Valle d’Itria apre il nuovo ristorante gourmet Ninò - Villa Relais San Martino si situa a Martina Franca, in provincia di Taranto, nel cuore della Valle d’Itria, anche conosciuta come Valle dei Trulli, nota per la bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi ... affaritaliani.it AL MUTUO SOCCORSO DI VILLA SAN MARTINO "ASPETTANDO LA BEFANA" Pomeriggio di festa per tutti i bambini al Mutuo Soccorso di Villa San Martino. Dalle ore 16 arriva la Befana con doni per i più piccoli. #lugo #lugoeventi #mutuosoccorso #villasan - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.