Vildoza davanti al gip il video dei difensori | Siamo sereni la verità verrà fuori

Vildoza, giocatore della Virtus, e sua moglie sono stati ascoltati davanti al giudice in relazione all’accusa di aggressione nei confronti di un’operatrice della Croce Rossa. I difensori hanno diffuso un video in cui affermano che i clienti sono sereni e confidano che la verità emergerà nel corso delle indagini. La vicenda rimane sotto esame delle autorità competenti, mentre si attendono eventuali sviluppi.

Luca Vildoza della Virtus Bologna e la moglie davanti al giudice per l'aggressione agli operatori dell'ambulanza. L'avvocato: «Il loro arresto non era legittimo» - I due, accusati di lesioni personali cagionate a personale sanitario, erano stati arrestati dopo una partita di Eurolega in seguito a un alterco con l’equipaggio di una ambulanza, ricostruzione che i ... corrieredibologna.corriere.it

Gip Bologna si riserva la decisione sulla convalida dell'arresto di Vildoza - Sono arrivati questa mattina in Tribunale a Bologna Luca Vildoza, playmaker argentino della Virtus Bologna e la moglie Milika Tasic, accusati di lesioni ai danni di un'operatrice di un'ambulanza della ... ansa.it

VIRTUS, CASO VILDOZA: IL 9 GENNAIO L' UDIENZA DAVANTI AL GIP Il 9 gennaio è stato fissato davanti al Gip l’udienza per valutare la legittimità dell’arresto di , che sta vivendo in grande momento sul ca - facebook.com facebook

