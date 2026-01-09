Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 20 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 09 gennaio 2026 alle 20:25. A partire dalle 21 di questa sera e fino alle 21 di domani, Astral Infomobilità fornirà aggiornamenti in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico. È previsto uno sciopero nazionale del gruppo FS Trenitalia, Trenord e Trenitalia TPER, che potrebbe influire sui servizi ferroviari nella regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a partire dalle 21 di stasera e fino alle 21 di domani 10 gennaio previsto uno sciopero nazionale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER trenord.it servizi essenziali nella fascia oraria dalle 6 alle 9 dalle 18 alle 21 passiamo allerta meteo Della protezione civile da stasera e per le successive di 18 ore previste sul Lazio precipitazioni sparse con nevicate al di sopra dei 1000 metri sui settori appenninici sempre da stasera e per le successive 24-36 ore previsti Inoltre venti di burrasca dai quadranti occidentali è proprio a causa delle avverse condizioni meteo sono state soppresse le corse nave dei collegamenti Ponza Formia delle 5:30 e delle unità veloce Ventotene Formia delle 6:45 previste per domani 10 gennaio da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito mobili da Punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

