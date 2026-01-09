Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 19 | 40

Ecco un'introduzione chiara e sobria per Google, lunga circa 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 9 gennaio 2026 alle 19:40. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale su lavori e deviazioni, tra cui la chiusura della linea ferroviaria tra Ponte Casilino e Porta Maggiore fino all’11 gennaio, sostituita con il bus 105. Il traffico sulla rete principale è nella norma, ma si segnala un incidente sulla Cassia a Formello in

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio con il trasporto ferroviario per lavori all'infrastruttura tra ponte Casilino e Porta Maggiore fino al 11 gennaio la linea termini Centocelle resterà chiusa per l'intera giornata in alternativa è possibile utilizzare la linea bus 105 che effettua fermate lungo lo stesso percorso della ferrovia riguardo al traffico circolazione nella norma lungo la rete viaria dove non si segnalano particolari problemi raccomandiamo prudenza per chi è in transito sulla Cassia dove segnalato un incidente all'altezza di Formello in direzione Roma da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 19:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 09:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 09:40 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle ... romadailynews.it

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.