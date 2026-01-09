Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 09 gennaio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio si presenta nella norma, con alcune criticità limitate ai tratti extraurbani della Tiburtina e della Casilina, tra Setteville, Tivoli Terme, Borghesiana e Finocchio. Rallentamenti sono presenti sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia Ostia. È attivo il nuovo servizio di trasporto regionale UDR Lazio, che collega diverse aree del territorio. Per aggiornamenti in tempo reale

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori.

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza.

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

