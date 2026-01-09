Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 18 | 40
Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 09 gennaio 2026 alle ore 18:40. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale su code e traffico, con particolare attenzione al raccordo anulare, alle strade extraurbane e a chiusure ferroviarie. Si segnalano congestioni tra Ardeatina e Casilina, Nomentana e la Russia, e sulla Colombo verso Ostia. Per
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio inizia dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Casilina interna code tra Cassia bis e Salaria più avanti tra Nomentana e la Russia riguardo alle consolari traffico intenso nei tratti extraurbani della Tiburtina e della Casilina rispettivamente tra Setteville Tivoli Terme e tra Borghi e finocchio nelle due direzioni in uscita dalla città segnaliamo infine code sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia in chiusura il trasporto ferroviario per lavori all'infrastruttura tra ponte Casilino e Porta Maggiore fino al 11 gennaio la linea termini Centocelle resterà chiusa per l'intera giornata in alternativa è possibile utilizzare la linea bus 105 che effettua fermate lungo lo stesso percorso della ferrovia da Gian Guido Lombardi EAS infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it
#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook
#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com
