Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 09 gennaio 2026 alle ore 18:40. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale su code e traffico, con particolare attenzione al raccordo anulare, alle strade extraurbane e a chiusure ferroviarie. Si segnalano congestioni tra Ardeatina e Casilina, Nomentana e la Russia, e sulla Colombo verso Ostia. Per

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio inizia dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Casilina interna code tra Cassia bis e Salaria più avanti tra Nomentana e la Russia riguardo alle consolari traffico intenso nei tratti extraurbani della Tiburtina e della Casilina rispettivamente tra Setteville Tivoli Terme e tra Borghi e finocchio nelle due direzioni in uscita dalla città segnaliamo infine code sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia in chiusura il trasporto ferroviario per lavori all'infrastruttura tra ponte Casilino e Porta Maggiore fino al 11 gennaio la linea termini Centocelle resterà chiusa per l'intera giornata in alternativa è possibile utilizzare la linea bus 105 che effettua fermate lungo lo stesso percorso della ferrovia da Gian Guido Lombardi EAS infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

