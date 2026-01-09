Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 17 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Come di consueto in questo orario il traffico si va intensificando lungo la rete viaria iniziamo dal raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e Roma Teramo Roma Teramo raccomandiamo prudenza per un incidente che rallenta il traffico sul tratto Urbano tra la tangenziale est Portonaccio Verso il raccordo proseguendo sul tratto Urbano ulteriori rallentamenti sono presenti tra via Togliatti e Tor Cervara sempre in direzione raccordo code sulla Roma Fiumicino tra la Magliana e viale Isacco Newton e sulla Flaminia partire da Corso Francia in chiusura il trasporto ferroviario per lavori all'infrastruttura tra ponte Casilino e Porta Maggiore fino al 11 gennaio la linea termini Centocelle resterà chiusa per l'intera giornata in alternativa è possibile utilizzare la linea bus 105 che effettua fermate lungo lo stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per lunedì 12 gennaio da-gianguido Bardi Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

