Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 11 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 9 gennaio 2026 alle 11:25. La circolazione si presenta ancora regolare sulle principali arterie stradali e autostradali, senza criticità significative. Si segnalano alcune variazioni temporanee, come chiusure e lavori in corso, che possono influire sui servizi di trasporto pubblico e sulla viabilità autostradale. Per informazioni dettagliate e aggiornamenti costanti, si consiglia di consultare i canali ufficiali della Regione Lazio e di Astral Infom

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta ancora a Nievole priva di criticità lungo le principali arterie stradali e autostradali della nostra regione Ti amo quindi uno sguardo le altre notizie per il trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria Ponte Casilino e Porta Maggiore da oggi 9 gennaio domenica 11 gennaio la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 305 che segue lo stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per lunedì 12 gennaio rimaniamo in tema di trasporto pubblico indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del gruppo Trenitalia e FS possibili cancellazioni o variazioni ai treni dalle 21 di questa sera alle 21 di domani 10 dicembre telenco dei treni garantiti è disponibile sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura per i cantieri autostradali A12 Roma Tarquinia proseguono i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale che comportano la chiusura del tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia Nord in direzione Tarquinia in fascia oraria notturna 22 6 del mattino fino a domenica 11 gennaio in alternativa si consiglia dopo l'uscita obbligatoria a Civitavecchia sud di percorrere la statale Aurelia perso Civitavecchia e rientrare in autostrada a Civitavecchia nord da Matteo Rossi e Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Viabilità | #Roma #8gennaio RIAPERTA Via Salaria, tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario in direzione Tangenziale Est, chiusa in precedenza per smottamento #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

