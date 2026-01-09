Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 08 | 40

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, rilevato dall’Astral Infomobilità il 9 gennaio 2026 alle 08:40. Si segnalano rallentamenti e code su alcune autostrade e strade principali, causati da traffico intenso e lavori in corso. Inoltre, sono in corso chiusure ferroviarie e scioperi, che influenzano il trasporto pubblico regionale. Per dettagli e alternative, consultare il sito ufficiale.

Astral infomobilità di nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade in ingresso nella capitale traffico rallentato sul tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio del Bivio per la tangenziale est in direzione centro in direzione opposta tra Togliatti e Tor Cervara e sulla Roma Fiumicino altezza viadotto della Magliana in direzione Eur forti disagi direzione del centro anche sulle consolari Flaminia Salaria rispettivamente tra Grottarossa due punti e tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna code a tratti tra Nomentana Tiburtina e tra Tuscolana e la galleria Appia in esterna rallentamenti tra le uscite per la via del mare e Pontina poi code a tratti tra Piero svincolo per La 24 per il trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore da oggi 9 gennaio a domenica 11 gennaio e la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 654 e segue lo stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per lunedì 12 gennaio in chiusura restiamo in ambito di trasporto ferroviario indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del gruppo Trenitalia FS possibili le cancellazioni o le variazioni dei treni dalle 21 di questa sera alle 21 di domani 10 dicembre per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 maggiori dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

