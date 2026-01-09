A Bibbiena, in via Vessa, è stata consegnata alla cittadinanza la 22esima area verde riqualificata del territorio. Questa nuova zona attrezzata si inserisce nel progetto di valorizzazione degli spazi pubblici, offrendo un ambiente più accogliente e fruibile per residenti e visitatori. La riqualificazione di queste aree contribuisce al miglioramento della qualità urbana e al benessere della comunità locale.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – . A Bibbiena è stata consegnata alla cittadinanza un’altra area verde attrezzata, la 22esima del territorio. Si trova in Via Vessa nella zona di Santa Maria a Bibbiena, un contesto ad alta densità abitativa. L’investimento complessivo per questo spazio di socialità, gioco, incontro e inclusione è stato di 36.653 euro. “Il Campino” – questo è il nome storico di questo spazio pubblico – comprende anche il rifacimento di 7 posti auto collocati all’esterno e ad uso delle famiglie. Matteo Caporali, Vice Sindaco e Assessore ai lavori Pubblici commenta: “Si è trattato di un altro interessante lavoro con il quale abbiamo voluto restituire alla comunità uno spazio di gioco, ritrovo e condivisione che da tempo aveva bisogno di essere recuperato per una fruizione sicura e adeguata a varie fasce di età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Vessa a Bibbiena: la 22esima area verde risistemata del territorio

