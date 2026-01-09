Dopo le recenti avversità meteorologiche, via Paganello si trova al centro di nuove preoccupazioni. Oltre alla chiusura temporanea della strada verso Forlimpopoli, causata dalle condizioni meteo, si segnala il rischio di caduta di grossi rami dai pini lungo la carreggiata. La situazione richiede attenzione per garantire la sicurezza dei residenti e la viabilità nella zona.

Alla preoccupazione per la chiusura della strada verso Forlimpopoli, per i residenti di via Paganello, ora si aggiunge anche un’altra fonte di stress: la caduta di grossi rami dai pini a lato della carreggiata. Ai cittadini non resta che prendere ‘carta e penna’ e scrivere "per l’ennesima volta", tengono a precisare, all’ amministrazione comunale "che non ha mai risposto alle pec precedenti" sottolineano. Nella lettera si rimarca come la segnalazione dello stato dei pini "mai sottoposti a idonea manutenzione nel corso degli anni" non sia la prima, ma che sia stata ribadita "anche in occasione di consigli di zona e incontri pubblici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Paganello, dopo il maltempo preoccupa lo stato dei pini

Leggi anche: “Tra Nathan e Catherine, cosa succede”. Famiglia nel bosco, preoccupa lo stato dei figli

Leggi anche: Chiede lo stato di calamità naturale a Frosinone dopo il maltempo: in 14 ore la pioggia di un mese

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Via Paganello, dopo il maltempo preoccupa lo stato dei pini.

Cronaca. Caso Paganelli: procedimenti disciplinari a Bologna per l'avvocata Nunzia Barzan dopo gli esposti di Dassilva e Bartolucci - facebook.com facebook