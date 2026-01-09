Via libera dell' Ue al Mercosur | cos' è e cosa significa per l' Europa

L'approvazione dell'Unione Europea al trattato con il Mercosur rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree. Durante la riunione del Coreper a Bruxelles, gli Stati membri hanno mostrato un consenso condiviso sull’accordo di libero scambio. Questa decisione apre nuove prospettive di collaborazione economica, con possibili ripercussioni sui settori produttivi e commerciali in Europa.

È arrivato il via libera degli Stati Ue. Durante la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper), tenutasi venerdì mattina a Bruxelles, è emersa un’ampia convergenza tra i Paesi euopei sull’intesa di libero scambio con il Mercosur. L’approvazione formale arriverà alle 17 - alla conclusione della procedura scritta con cui i governi devono esprimere la propria posizione sull’accordo con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay - e il completamento di questo passaggio consentirà alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di recarsi in Paraguay per la firma prevista il 12 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mercosur, via libera degli ambasciatori Ue all’accordo: Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda hanno votato no - Cinque Paesi hanno votato contro l'intesa, il Belgio si è invece astenuto. msn.com