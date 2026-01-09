Via libera dell' Ue al Mercosur | cos' è e cosa significa per l' Europa
L'approvazione dell'Unione Europea al trattato con il Mercosur rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree. Durante la riunione del Coreper a Bruxelles, gli Stati membri hanno mostrato un consenso condiviso sull’accordo di libero scambio. Questa decisione apre nuove prospettive di collaborazione economica, con possibili ripercussioni sui settori produttivi e commerciali in Europa.
È arrivato il via libera degli Stati Ue. Durante la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper), tenutasi venerdì mattina a Bruxelles, è emersa un’ampia convergenza tra i Paesi euopei sull’intesa di libero scambio con il Mercosur. L’approvazione formale arriverà alle 17 - alla conclusione della procedura scritta con cui i governi devono esprimere la propria posizione sull’accordo con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay - e il completamento di questo passaggio consentirà alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di recarsi in Paraguay per la firma prevista il 12 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Cos'è il Mercosur, cosa prevede il testo dell'accordo con l'Ue e quali sono i nodi critici
Leggi anche: Cos'è il Mercosur e cosa prevede l'accordo tra Ue e America Latina
Mercosur, l'UE discute il via libera venerdì. Lollobrigida: Con garanzie pronti al sì all'accordo; Possibile via libera all'accordo tra Ue e Mercosur: riunione mercoledì, dopo garanzie all'Italia; Ue-Mercosur, fondi all'agricoltura per il via libera; Mercosur, via libera UE al vaglio: export agroalimentare +50%, tensioni tra agricoltori.
Mercosur, via libera degli ambasciatori Ue all’accordo: Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda hanno votato no - Cinque Paesi hanno votato contro l'intesa, il Belgio si è invece astenuto. msn.com
Ue-Mercosur, c'è l'accordo: Italia vota a favore - Contrari Francia, Ungheria, Irlanda, Polonia e Austria. adnkronos.com
Mercosur, via libera degli ambasciatori Ue all’intesa. Agricoltori in protesta a Milano - La maggioranza dei Paesi dell'Unione europea ha dato il primo via libera alla firma dell'accordo di libero scambio con il ... ildiariodellavoro.it
#Mercosur, via libera da maggioranza paesi. Francia vota contro con Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda. Belgio si astiene @vonderleyen @EU_Commission @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi x.com
Domani a Bruxelles si dovrebbe procedere al via libera, dopo 26 anni, dell’accordo Mercosur, particolarmente atteso dal nostro mondo industriale e rinviato, su richiesta del governo Meloni, per ottenere maggiori garanzie per il comparto agricolo. Una visione - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.