Via libera all’accordo Ue-Mercosur dopo 25 anni ma l’Europa si spacca | Francia contraria trattori in piazza
Dopo 25 anni di negoziati, l’UE ha approvato l’accordo di libero scambio con il Mercosur, che coinvolge Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Tuttavia, la ratifica ha suscitato divisioni in Europa, con la Francia contraria e manifestazioni di protesta come quelle dei trattoristi in piazza. Questa decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree, ma evidenzia anche le tensioni e le differenze di opinione all’interno dell’Unione.
E’ finalmente arrivato il via libera all’ accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Un risultato raggiunto dopo 25 anni di trattative a singhiozzo. Un accordo che divide l’Europa Il trattato però continua a spaccare l’Europa, con il presidente francese Emmanuel Macron, che ieri aveva annunciato alla presidente della Commissione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
