Via libera all’accordo Ue-Mercosur dopo 25 anni ma l’Europa si spacca | Francia contraria trattori in piazza

Dopo 25 anni di negoziati, l’UE ha approvato l’accordo di libero scambio con il Mercosur, che coinvolge Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Tuttavia, la ratifica ha suscitato divisioni in Europa, con la Francia contraria e manifestazioni di protesta come quelle dei trattoristi in piazza. Questa decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree, ma evidenzia anche le tensioni e le differenze di opinione all’interno dell’Unione.

