Via libera all’accordo Ue-Mercosur dopo 25 anni ma l’Europa si spacca | Francia contraria trattori in piazza

Da feedpress.me 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 25 anni di negoziati, l’UE ha approvato l’accordo di libero scambio con il Mercosur, che coinvolge Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Tuttavia, la ratifica ha suscitato divisioni in Europa, con la Francia contraria e manifestazioni di protesta come quelle dei trattoristi in piazza. Questa decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree, ma evidenzia anche le tensioni e le differenze di opinione all’interno dell’Unione.

E’ finalmente arrivato il via libera all’ accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Un risultato raggiunto dopo 25 anni di trattative a singhiozzo. Un accordo che divide l’Europa Il trattato però continua a spaccare l’Europa, con il presidente francese Emmanuel Macron, che ieri aveva annunciato alla presidente della Commissione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

via libera all8217accordo ue mercosur dopo 25 anni ma l8217europa si spacca francia contraria trattori in piazza

© Feedpress.me - Via libera all’accordo Ue-Mercosur dopo 25 anni, ma l’Europa si spacca: Francia contraria, trattori in piazza

Leggi anche: Macron si arrende ai trattori, la Francia voterà contro l’accordo Ue-Mercosur. L’Italia alza la posta: «Altre garanzie per gli agricoltori» – Il video

Leggi anche: Accordo Ue-Mercosur, Lula: “Parlato con Meloni, non è contraria ma ha chiesto tempo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

via libera all8217accordo ueMercosur, primo via libera della Ue. A Milano trattori nelle strade contro l’accordo - I rappresentanti permanenti degli Stati membri hanno dato un primo via libera alla firma dell'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur mentre gli ... lapresse.it

via libera all8217accordo ueVia libera all’accordo Ue-Mercosur dopo 25 anni, ma l’Europa si spacca: Francia contraria, trattori in piazza - E’ finalmente arrivato il via libera all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). gazzettadelsud.it

via libera all8217accordo ueMercosur, dall’Ue via libera all’accordo di libero scambio con il Sud America - Grazie per la tua comprensione e la tua collaborazione. milanofinanza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.