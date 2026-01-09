Via libera al nuovo Consiglio regionale il Pd del Salento | Con Blasi se farà ricorso

Il nuovo Consiglio regionale è stato ufficialmente insediato, con il Pd del Salento che si esprime sulla candidatura di Blasi, annunciando possibili ricorsi. Tra i rappresentanti eletti figurano Stefano Minerva, Loredana Capone e Silvia Miglietta, con un’attenzione particolare alle prossime decisioni politiche e istituzionali della regione. La composizione e le eventuali contestazioni rimangono al centro dell’attenzione politica locale, in un quadro di attenzione e confronto istituzionale.

LECCE – Stefano Minerva (31.917 voti) e Loredana Capone per il Pd (15.238); Silvia Miglietta (5.940) per Decaro Presidente; Sebastiano Leo (11.871) per la lista Per la Puglia; Cristian Casili (7.798) per il Movimento 5 Stelle.E ancora, per il centrodestra, Paolo Pagliaro (30.339) e Dino Basile.

MANFREDONIA AQP Nuovo impianto di sollevamento AQP: ok del Consiglio alla variante urbanistica e al vincolo espropriativo - esecutivo P1701 di Acquedotto Pugliese (AQP) per la delocalizzazione dell’impianto di sollevamento idrico a servizio del serbato ... statoquotidiano.it

Via libera del Consiglio di Stato a parco fotovoltaico da 10 MWp nel Pisano - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di San Giuliano Terme (Pisa), contro la realizzazione di un maxi impianto fotovoltaico a terra, proposto dalla società Trina Solar Iulia su un'a ... ansa.it

Anno nuovo, strade nuove a Palermo. Via libera al rifacimento di asfalto e marciapiedi: ecco dove partiranno i lavori. - facebook.com facebook

Nuovo commissariato di via Sabaudia, c'è il via libera: "Sarà pronto a fine 2027" x.com

