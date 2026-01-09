Via libera al nuovo Consiglio regionale il Pd | Con Blasi se fa ricorso

Il nuovo Consiglio regionale è stato ufficialmente insediato. Il Partito Democratico commenta la situazione, sottolineando la possibilità di un ricorso in caso di controversie, con Stefano Minerva e Loredana Capone tra i rappresentanti eletti. La composizione del consiglio riflette il risultato delle ultime elezioni, confermando la presenza di figure chiave e il quadro politico attuale nella regione.

LECCE – Stefano Minerva (31.917 voti) e Loredana Capone per il Pd (15.238); Silvia Miglietta (5.940) per Decaro Presidente; Sebastiano Leo (11.871) per la lista Per la Puglia; Cristian Casili (7.798) per il Movimento 5 Stelle.E ancora, per il centrodestra, Paolo Pagliaro (30.339) e Dino Basile.

