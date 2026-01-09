Via libera al Mercosur con il Sì dell’Italia M5S | Così Meloni e Salvini affossano l’agricoltura del nostro Paese

L’Italia ha dato il via libera all’accordo commerciale tra Ue e Mercosur, suscitando reazioni di protesta. Tra le critiche, quelle degli agricoltori che, con manifestazioni come quella a Milano, evidenziano preoccupazioni per il settore agricolo nazionale. La decisione ha generato un dibattito sulla sua sostenibilità e sulle possibili ripercussioni per le imprese agricole italiane.

Non sono solo gli agricoltori che con i loro trattori hanno protestato davanti alla Stazione Centrale di Milano a criticare ferocemente il sì italiano all’accordo commerciale Ue-Mercosur. La delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo infatti ha attaccato duramente l’accordo – approvato a Bruxelles a maggioranza qualificata degli Stati membri – che rischia di creare la più grande area di libero scambio al mondo, con circa 700 milioni di cittaidini coinvolti. “Col Mercosur tradito l’interesse nazionale”. Per i pentastellati quel trattato “tradisce gli interessi nazionali e avvia il processo di delocalizzazione di produzioni agricole fondamentali per la sovranità alimentare del nostro Paese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Via libera al Mercosur con il Sì dell’Italia. M5S: “Così Meloni e Salvini affossano l’agricoltura del nostro Paese” Leggi anche: Mercosur, verso l’accordo con l’assist dell’Italia. M5S all’attacco: “Il nostro comparto agricolo sarà il più penalizzato” Leggi anche: Meloni dice no al Mercosur: l’accordo ottiene il via libera Ue, ma l’Italia vota in ordine sparso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Domani i trattori in piazza a Milano Torna in bilico il sì al Mercosur; Ursula offre 45 miliardi in più per il sì dell’Italia al Mercosur. Mercosur, via libera dell'Unione Europea all'accordo di libero scambio. Trattori bloccano il traffico a Milano per protesta - L'accordo del libero scambio con l'Argentina, il Brasile, il Paraguay e l'Uruguay dovrebbe essere firmato il 12 gennaio ... tg.la7.it

