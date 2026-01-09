Via Curiel al buio da venti giorni. I cittadini sono esasperati.

Da oltre venti giorni, via Curiel a San Giovanni di Baiano rimane al buio, creando disagi ai residenti. Nonostante le numerose segnalazioni, i problemi di illuminazione non sono stati ancora risolti. La mancanza di interventi tempestivi evidenzia una situazione di disagio che richiede attenzione e soluzioni rapide da parte delle autorità competenti.

La principale via di San Giovanni di Baiano è senza illuminazione già da prima di Natale, ma nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini nessuno è ancora intervenuto per riparare il guasto. Sono esasperati i residenti di una delle frazioni più popolose di Spoleto, perché via Eugenio Curiel è al buio già da una ventina di giorni. Via Curiel coincide con la strada regionale 418 Spoleto-Acquasparta ed attraversa praticamente il centro abitato della frazione. Lungo la strada ci sono le principali attività commerciali della zona tra cui anche la farmacia, l’unica dell’intera area dell’Alta Marroggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

