Vertici sanitari Giorgio Giulio Santonocito è il nuovo direttore generale del San Marco

Giorgio Giulio Santonocito è stato nominato nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Rodolico San Marco di Catania. La sua nomina rappresenta un passo importante per l’assetto organizzativo dell’ospedale, che si impegna a garantire servizi sanitari di qualità. Santonocito assume l’incarico con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e alla gestione efficace delle attività sanitarie e amministrative dell’ente.

Giorgio Giulio Santonocito ha ufficialmente assunto da ieri l'incarico di direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Rodolico San Marco di Catania. Il nuovo ruolo ha comportato le sue dimissioni dalla guida dell'Azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino di Messina, dove.

