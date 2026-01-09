Verso Udinese-Pisa Gilardino | Siamo in difficoltà ma abbiamo un intero girone per realizzare un sogno
In vista della sfida Udinese-Pisa, Gilardino ha sottolineato le difficoltà attuali della squadra, evidenziando come il club abbia ancora un intero girone per raggiungere i propri obiettivi. Con un approccio basato sulla lotta e la determinazione, il tecnico ha ribadito che la squadra non intende mollare, mantenendo vivo il sogno di migliorare la propria posizione in campionato.
“Nel nostro DNA c'è la lotta, la sofferenza, la voglia di combattere pallone su pallone per coltivare un sogno che non possiamo abbandonare. Non adesso che abbiamo ancora un intero girone da disputare”. Alberto Gilardino non alza bandiera bianca, anzi rilancia: il tecnico nerazzurro, alla vigilia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
