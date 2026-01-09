Verso Udinese-Pisa Gilardino | Siamo in difficoltà ma abbiamo un intero girone per realizzare un sogno

In vista della sfida Udinese-Pisa, Gilardino ha sottolineato le difficoltà attuali della squadra, evidenziando come il club abbia ancora un intero girone per raggiungere i propri obiettivi. Con un approccio basato sulla lotta e la determinazione, il tecnico ha ribadito che la squadra non intende mollare, mantenendo vivo il sogno di migliorare la propria posizione in campionato.

News Udinese – Il Pisa è alle porte: ecco l’undici scelto da Gilardino - Il Pisa si avvicina a grandi passi verso il match di campionato con i bianconeri di mister Kosta Runjaic. msn.com

Udinese-Pisa: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - La sfida tra Udinese e Pisa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box ... msn.com

#Zaniolo e #Zanoli bussano all’azzurro: Udinese trampolino verso la Nazionale - facebook.com facebook

#Torino - #Udinese, le ultime dai campi: #Njie e #Casadei verso la titolarità. #toronews #torino #torinofc Qui le ultime x.com

