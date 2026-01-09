Un maxi pino si è schiantato a terra, causando danni a un palo della luce e coinvolgendo altri due alberi vicini. Le radici del gigante hanno ceduto, evidenziando un possibile rischio per la sicurezza e la stabilità dell’area. La situazione richiede attenzione per valutare eventuali interventi e prevenire future criticità legate alla stabilità degli alberi nella zona.

Fa paura quel gigante schiantato a terra. Nella caduta il pino si è portato dietro anche un palo della luce e altri due alberi. Le radici non hanno retto. E la pianta è caracollata sulla strada sottostante, sbarrando il passaggio. La nevicata non c’entra, la pioggia battente della settimana scorsa forse sì. Fatto sta che il pino della scarpata di via Pellas è collassato abbattendosi al suolo. Il Comune ha interdetto con le strisce da cantiere le due scalette d’accesso alla strada che costeggia il parcheggio di piazzale Europa, in attesa di rimuovere tutta quella massa verde. Intanto però la questione riapre un problema vecchio come il mondo, e che a Perugia non è è stato mai risolto in maniera definitiva: la manutenzione e il monitoraggio del patrimonio arboreo, lasciato troppo a se stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verde malato Maxi pino si schianta a terra. Le radici cedono, altri alberi a rischio

Leggi anche: D'Alonzo (FdI) a Barba (Avs-Radici in Comune) su verde e alberi: "Cerca consensi, ma i progetti parlano per noi"

Leggi anche: Altri 20 alberi per Perugia grazie agli studenti della scuola "Don Milani": il futuro mette radici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Verde malato Maxi pino si schianta a terra. Le radici cedono, altri alberi a rischio.

Verde malato maxi pino si schianta a terra. Le radici cedono, altri alberi a rischio - Nella caduta il pino si è portato dietro anche un palo della luce e altri due alberi. msn.com