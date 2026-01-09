Ventola | Su David dette un sacco di caate E Spalletti in queste situazioni ci va a nozze

In questa analisi, si discute delle dichiarazioni di Ventola riguardo a David e Spalletti. L'intervento mette in luce alcune opinioni sul comportamento e le reazioni dei protagonisti nel contesto calcistico, evidenziando come Spalletti possa approfittarne in determinate circostanze. Si tratta di un approfondimento che invita a riflettere sulle dinamiche interne alle squadre e sui commenti pubblici dei protagonisti del calcio italiano.

. Le dichiarazioni dell’ex attaccante. Il riscatto di Jonathan David nella sfida contro il Sassuolo è stato il tema centrale dell’intervento di Nicola Ventola a Viva El Futbol. L’ex attaccante ha voluto sottolineare l’importanza emotiva dell’abbraccio collettivo al canadese, reduce da settimane di feroci critiche e rumors di mercato dopo l’errore dal dischetto contro il Lecce. Secondo Ventola, la reazione del gruppo e di Luciano Spalletti — che è corso in campo per festeggiare con il suo centravanti — ha spazzato via ogni dubbio sulla coesione dello spogliatoio bianconero: « Perché come al solito uscivano voci che il ragazzo non era tanto presente nel gruppo che magari non reagiva, il modo di fargli tirare il rigore, è andata male e adesso ha fatto una buona partita, il gol e l’assist, quindi comunque tutte ca****e quelle che si dicevano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ventola: «Su David dette un sacco di ca..ate. E Spalletti in queste situazioni ci va a nozze»

