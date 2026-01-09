Vento forte scatta l’allerta meteo nel Sannio

La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo valida dalle 00:00 alle 20:00 del 10 gennaio, con criticità idrogeologica di livello giallo per il Sannio. L’avviso segnala possibili condizioni di vento forte e temporali che potrebbero influire sulla zona. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani 10 gennaio che riguarda, contestualmente, la criticità idrogeologica di livello Giallo per le conseguenze che i temporali potrebbero avere sul

