Il sindaco Mastella ha diffuso un avviso per la previsione di venti forti, in vigore dalla mezzanotte alle 20 di domani, in seguito all’allerta meteo regionale. Si raccomanda alla popolazione di adottare comportamenti di prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione a eventuali rischi legati a alberi, strutture e oggetti mobili. È importante segnalare situazioni di pericolo ai numeri di emergenza e mantenere comportamenti cauti per garantire la sicurezza di tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 20,00 di domani 10 gennaio, prevede venti forti con locali raffiche, il sindaco Clemente Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento, e cioè prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Venti forti, l’avviso del sindaco Mastella

