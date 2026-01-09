Venezuela | Trump vedrà Machado la prossima settimana' non vedo l' ora'

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che la prossima settimana incontrerà María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la pace. Durante l’incontro, Trump ha dichiarato di essere entusiasta di condividere il momento con Machado e di accettare il premio che lei ha proposto di condividere con lui. La visita si inserisce nel contesto delle recenti dinamiche politiche in Venezuela.

Washington, 9 gen. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la prossima settimana incontrerà la leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la pace María Corina Machado e che accetterà il premio che lei ha dichiarato di voler condividere con lui. "Ho saputo che verrà la prossima settimana e non vedo l'ora di salutarla", ha detto Trump in un'intervista a Fox News. Trump ha aggiunto di aver sentito che Machado vuole consegnargli il premio e ha commentato che "e sarebbe un grande onore". La Machado ha elogiato Trump in una intervista a concessa a Fox News questa settimana, in cui ha dichiarato di non aver parlato con il presidente degli Stati Uniti da ottobre, da dopo l'annuncio della vittoria del premio Nobel. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: Trump vedrà Machado la prossima settimana,'non vedo l'ora' Leggi anche: Venezuela: Trump rispolvera la dottrina Monroe. Ora tocca a Maria Corina Machado? Leggi anche: Ucraina, Trump invia emissari a Mosca e Kiev per il piano di pace: “Settimana prossima Witkoff vedrà Putin e Driscoll gli ucraini” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela, Washington Post: “No di Trump a Machado per aver accettato il Nobel” - Il presidente Usa non sostiene la leader dell'opposizione Maria Corina Machado come leader ad interim del Venezuela a causa del Nobel per la Pace che Trump sosteneva di meritare. tg24.sky.it

Venezuela libera gli italiani Gasperin e Pilieri. Attesa per Alberto Trentini. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela libera gli italiani Gasperin e Pilieri. tg24.sky.it

Crisi Venezuela, show Maduro “mi hanno rapito”/ Machado attacca Rodriguez ma la Presidente tratta con Trump - Scenari crisi in Venezuela: Rodriguez giura a Caracas e tratta con Trump, Machado la attacca (“responsabile torture e repressioni di Maduro”) ... ilsussidiario.net

Donald Trump ha affermato al New York Times che il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe durare anni, "solo il tempo ce lo dirà". Alla domanda se la situazione sarebbe durata tre mesi, sei mesi, un anno o più, il presidente americano ha rispos - facebook.com facebook

Oggi è l’anniversario del giorno più bello della mia vita. E il Venezuela “gestito” dall’Amministrazione Trump ha annunciato la liberazione di tanti prigionieri locali e stranieri. Spero che l’8 gennaio possa diventare il giorno più bello della vita anche per Alberto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.