Venezuela | Trump vedrà Machado la prossima settimana' non vedo l' ora'

Da iltempo.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che la prossima settimana incontrerà María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la pace. Durante l’incontro, Trump ha dichiarato di essere entusiasta di condividere il momento con Machado e di accettare il premio che lei ha proposto di condividere con lui. La visita si inserisce nel contesto delle recenti dinamiche politiche in Venezuela.

Washington, 9 gen. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la prossima settimana incontrerà la leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la pace María Corina Machado e che accetterà il premio che lei ha dichiarato di voler condividere con lui. "Ho saputo che verrà la prossima settimana e non vedo l'ora di salutarla", ha detto Trump in un'intervista a Fox News. Trump ha aggiunto di aver sentito che Machado vuole consegnargli il premio e ha commentato che "e sarebbe un grande onore". La Machado ha elogiato Trump in una intervista a concessa a Fox News questa settimana, in cui ha dichiarato di non aver parlato con il presidente degli Stati Uniti da ottobre, da dopo l'annuncio della vittoria del premio Nobel. 🔗 Leggi su Iltempo.it

venezuela trump vedr224 machado la prossima settimana non vedo l ora

© Iltempo.it - Venezuela: Trump vedrà Machado la prossima settimana,'non vedo l'ora'

Leggi anche: Venezuela: Trump rispolvera la dottrina Monroe. Ora tocca a Maria Corina Machado?

Leggi anche: Ucraina, Trump invia emissari a Mosca e Kiev per il piano di pace: “Settimana prossima Witkoff vedrà Putin e Driscoll gli ucraini”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

venezuela trump vedr224 machadoVenezuela, Washington Post: “No di Trump a Machado per aver accettato il Nobel” - Il presidente Usa non sostiene la leader dell'opposizione Maria Corina Machado come leader ad interim del Venezuela a causa del Nobel per la Pace che Trump sosteneva di meritare. tg24.sky.it

Venezuela libera gli italiani Gasperin e Pilieri. Attesa per Alberto Trentini. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela libera gli italiani Gasperin e Pilieri. tg24.sky.it

venezuela trump vedr224 machadoCrisi Venezuela, show Maduro “mi hanno rapito”/ Machado attacca Rodriguez ma la Presidente tratta con Trump - Scenari crisi in Venezuela: Rodriguez giura a Caracas e tratta con Trump, Machado la attacca (“responsabile torture e repressioni di Maduro”) ... ilsussidiario.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.