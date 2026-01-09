In Venezuela, si apre una fase di rilascio dei prigionieri politici, tra cui Biagio Pilieri, politico e giornalista italo-venezuelano, dopo oltre sedici mesi di detenzione a Caracas. L’attesa è anche per il ritorno di Trentini, segnando un passo importante verso la diminuzione delle tensioni politiche nel paese.

Al via la liberazione dei prigionieri. Dopo oltre sedici mesi di detenzione a Caracas, Biagio Pilieri, politico e giornalista italo?venezuelano, è finalmente tornato libero e ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Arrestato il 28 agosto 2024, Pilieri era stato rinchiuso nell’ Helicoide, una delle carceri più dure del Venezuela, in isolamento e senza alcuna possibilità di comunicare con l’esterno. La sua liberazione rientra in una più ampia misura adottata dalle autorità venezuelane, che ha portato al rilascio di diversi prigionieri politici, tra cui cittadini stranieri come l’imprenditore italiano Luigi Gasperin. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Venezuela, rilascio di prigionieri politici: tra loro Biagio Pilieri. Attesa per Trentini

