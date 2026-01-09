**Venezuela | Mosca ' Usa hanno rilasciato 2 russi equipaggio Marinera' **

Gli Stati Uniti hanno rilasciato due cittadini russi appartenenti all’equipaggio della petroliera Marinera, sequestrata nel nord Atlantico con l’accusa di aver tentato di eludere le sanzioni contro il Venezuela. La decisione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Washington, Mosca e Caracas, evidenziando le complessità diplomatiche e strategiche coinvolte.

Washington, 9 gen. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno deciso di rilasciare due membri russi dell'equipaggio della petroliera Marinera battente bandiera russa, sequestrata da Washington nel nord Atlantico con il sospetto di operare per aggirare la sanzioni contro il Venezuela. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "In risposta alla nostra richiesta - si legge in un comunicato - il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di rilasciare due cittadini russi a bordo della petroliera Marinera, trattenuti dagli Stati Uniti durante un'operazione nel Nord Atlantico.

