Venezuela | Meloni | non smetteremo di occuparci di Trentini
Il governo italiano continua a monitorare quotidianamente la vicenda di Alberto Trentini detenuto in Venezuela, impegnandosi attraverso canali diplomatici, politici e di intelligence. La priorità resta il ritorno del giovane in Italia e il supporto alla famiglia. L’impegno resta costante e senza interruzioni, con l’obiettivo di garantire la tutela dei cittadini italiani all'estero e promuovere il rispetto dei diritti.
Roma, 9 gen. (askanews) – “Il governo italiano si occupa della vicenda di Alberto Trentini quotidianamente da diciamo 400 giorni” ma “non è l’unico italiano detenuto in Venezuela, lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali, che sono canali politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
